{"_id":"6a93f013f341afd846023af3","slug":"video-harsh-encounter-case-mla-jagmohan-anand-apologizes-to-the-ror-community-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"हर्ष एनकाउंटर मामला: विधायक जगमोहन आनंद ने रोड समाज से मांगी माफी, सीबीआई जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी, फैसले का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड समाज की ओर से रखी गई तीन मांगों में से विधायक जगमोहन आनंद द्वारा समाज से माफी मांगने की मांग रविवार को पूरी हो गई है। इसी संबंध में रोड समाज ने पत्रकार वार्ता कर पूरे घटनाक्रम और सरकार के समक्ष रखी गई मांगों की जानकारी दी। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर की सीबीआई जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की दो मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचाया जा चुका है। फिलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र समाप्त होने के बाद सरकार की कार्रवाई देखने के बाद समाज आगामी रणनीति तय करेगा। रोड समाज के पदाधिकारियों के अनुसार, समाज की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई थीं। इनमें करनाल विधायक जगमोहन आनंद द्वारा समाज से माफी मांगना, हर्ष एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच करवाना और मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल था। विधायक की ओर से माफी मांगने के बाद समाज ने इस मांग को पूरा मान लिया है। बाकी दोनों मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार किया जा रहा है।

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