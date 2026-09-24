{"_id":"6ab4e348a3abd3835b0214f5","slug":"video-district-level-yoga-competition-held-in-karnal-60-participants-to-showcase-their-talent-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 60 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन कर्ण स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर क्षेत्र के योग साधकों और खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने कहा कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले भर से कुल 60 उत्कृष्ट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए खिलाड़ियों को अलग-अलग आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। इस स्पर्धा में बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक के खिलाड़ी विभिन्न कठिन योगासनों का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। प्रत्येक आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही उनका चयन आगामी राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए भी किया जा सकता है।

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