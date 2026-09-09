{"_id":"6aa14359db4948e43b0d2f46","slug":"video-two-accused-arrested-for-bag-theft-in-kaithal-four-stolen-bikes-recovered-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में बैग चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, चार चोरी की बाइक बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथल। बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पंजाब के पटियाला जिले के गांव सतराणा निवासी सोनू व सोनू राम को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरीशुदा बैग, 13 हजार रुपये और चोरी की चार बाइक बरामद की हैं। आरोपियों ने नरवाना और पंजाब से बाइक चोरी करने की वारदातें भी कबूल की हैं। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि गांव धर्मपुरा निवासी बलदेव सिंह ट्रक चालक है। 27 अगस्त को वह पातड़ा से माता गुजरी चौक खरंका तक एक अज्ञात व्यक्ति की बाइक पर लिफ्ट लेकर आया था। रात करीब नौ बजे वह पैदल सड़क किनारे जा रहा था। पेट में दर्द होने पर उसने अपना कपड़ों का बैग सड़क किनारे रखा और खेत में लघुशंका के लिए चला गया। वापस लौटने पर दो युवक बाइक पर आए और बैग चोरी कर फरार हो गए। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नरवाना से एक और पंजाब से तीन बाइक चोरी पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल बाइक समेत कुल चार बाइक चोरी करना कबूल किया। इनमें एक बाइक नरवाना, जिला जींद से और तीन बाइक पंजाब से चोरी की गई थीं। पुलिस ने चारों बाइक भी बरामद कर ली हैं। ------------ एक आरोपी पर सात, दूसरे पर एक प्राथमिकी दर्ज पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू के खिलाफ लड़ाई-झगड़े और चोरी की सात प्राथमिकी दर्ज दर्ज हैं, जबकि सोनू रामके खिलाफ चोरी की एक प्राथमिकी दर्ज है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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