Kaithal News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को लगेगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:43 PM IST
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कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कैथल न्यायिक परिसर में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की देखरेख में संपन्न होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने कहा कि लोक अदालत को जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है, जो विवादों के समाधान का एक सुलभ माध्यम है। यह मंच नागरिकों को निष्पक्ष तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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