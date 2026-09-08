Kaithal News: दृश्य-डिजाइन प्रतियोगिता में नवनीत प्रथम

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इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और कनाडा की कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से जुड़े ज्योति व मोहन दूसरे और पलवल की लविशा तंवर तीसरे स्थान पर रहीं। महाविद्यालय की मुस्कान को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल तकनीक के उपयोग से परिचित करवाना रहा।प्रतियोगिता का मुख्य विषय एआई व डिजिटल साक्षरता, भविष्य के कौशल और उप विषय शिक्षा में एआई और कक्षा को नए रूप में परिकल्पित करना रखा गया। प्रतिभागियों ने कैनवा एआई, जेमिनी, क्लॉड, चैटजीपीटी और बिंग इमेज क्रिएटर जैसे एआई आधारित टूल का प्रयोग कर दृश्य-डिजाइन तैयार किए। प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी प्रविष्टियां मिलीं। कुल 147 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाणपत्र दिए गए।