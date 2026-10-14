{"_id":"6acf49530f56b932e70a08eb","slug":"video-women-presented-cultural-programs-at-the-badli-branch-of-the-rural-bank-during-a-vigilance-awareness-event-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली की ग्रामीण बैंक शाखा में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा ग्रामीण बैंक की बादली शाखा में सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम सभा एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब नेशनल बैंक के अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय गंगाधर कडू ने की। इस अवसर पर महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय प्रबंधक निशांत जैन के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक नरेश उप्पल, सतर्कता अधिकारी प्रेम शंकर यादव तथा बादली शाखा की शाखा प्रबंधक मोनिका यादव उपस्थित रहीं। अजय गंगाधर कडू ने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा तथा साइबर धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों को ओटीपी और पिन साझा न करने तथा संदिग्ध डिजिटल लेन-देन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई।

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