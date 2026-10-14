{"_id":"6acf2fcddf07520b3903567f","slug":"video-farmers-in-jhajjar-lock-market-committee-office-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर लगाया ताला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर मंडी में किसानों का फूटा गुस्सा और मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। किसान संगठनों ने सरकार को घेरते हुए धान-बाजरे की खरीद में किसानों से लूट का आरोप लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान नेता सुरेंद्र सिवाच ने कहा कि भावांतर और क्वालिटी के नाम पर किसानों को सरकार ठग रही। उन्होंने मांग की कि धान-बाजरे की सरकार एमएसपी पर खरीद करे वरना आंदोलन झेलने को तैयार रहे।

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