नर्सिंग अधिकारियों ने शुरू की दो घंटे की हड़ताल

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झज्जर। ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में नर्सिंग अधिकारियों ने सोमवार से 2 घंटे के हड़ताल शुरू कर दी है नर्सिंग अधिकारियों ने सोमवार को सिविल अस्पताल में धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की हड़ताल की। नर्सिंग अधिकारी कविता गुलिया ने बताया कि तीन दिन तक लगातार 2 घंटे की हड़ताल की जाएगी। सरकार उनको ऑनलाइन ट्रांसफर में शामिल कर रही है,जो गलत है। उनकी मांग ऑनलाइन ट्रांसफर से उनको बाहर रखने की है।

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