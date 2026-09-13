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हांसी: बदला मौसम का मिजाज, बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत
हांसी। रविवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाने के बाद शहर में बारिश शुरू हो गई। कुछ देर हुई बारिश से जहां शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई और लोगों के चेहरों पर भी राहत नजर आई।
पिछले कई दिनों से हांसी क्षेत्र में गर्मी और उमस का असर बना हुआ था। दिन के समय तेज गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रविवार को दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। कुछ ही देर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और देखते ही देखते बारिश होने लगी। बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुकते दिखाई दिए।
बारिश शुरू होते ही मौसम में ठंडक घुल गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं बारिश के बाद हवा चलने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया। छुट्टी का दिन होने के कारण कई लोग परिवार के साथ मौसम का आनंद लेते भी नजर आए।
कुछ देर हुई बारिश ने किसानों की फसलों को भी थोड़ी राहत जरूर दी है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश की बूंदें किसी राहत से कम नहीं हैं। लगातार गर्मी और उमस के बीच बारिश होने से फसलों को नमी मिली है।
हालांकि किसानों का कहना है कि अभी हुई बारिश पर्याप्त नहीं है। खेतों में खड़ी फसलों को अच्छी बारिश की जरूरत है। अगर आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होती है तो यह किसानों और फसलों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। पर्याप्त बारिश होने से किसानों को सिंचाई के खर्च में भी राहत मिल सकती है और फसलों की बढ़वार में फायदा होगा।
किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह करवट लेगा और क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। अगर अच्छी बारिश होती है तो इससे खरीफ फसलों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।
बारिश के बाद शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम सुहाना होने के कारण बाजारों और सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिला। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उमस के कारण परेशानी हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम में काफी बदलाव महसूस हुआ।
फिलहाल हांसी में हुई यह बारिश भले ही कुछ देर की रही हो, लेकिन इसने शहरवासियों के साथ-साथ किसानों को भी राहत जरूर दी है। अब सभी की नजर आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है। अगर क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तो किसानों की फसलों के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।
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