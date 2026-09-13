{"_id":"6aa613a8d93be5b24908547b","slug":"video-family-attends-khatu-shyam-jagran-in-hansi-house-burgled-of-valuables-worth-lakhs-in-their-absence-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में खाटू श्याम के जागरण में गया परिवार, पीछे से मकान में लाखों की चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी के हुड्डा सेक्टर में एक परिवार के खाटू श्याम जागरण में गए होने के दौरान चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 30 तोले सोने के आभूषण और लगभग दो लाख रुपये की नकदी चुरा ली। चोरी की यह घटना रविवार सुबह करीब ढाई बजे हुई। घटना का विवरण जब मकान मालिक शिवम गर्ग, जो श्याम श्यामा ग्रुप के उपप्रधान भी हैं, अपने परिवार के साथ जागरण से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और कमरों में सामान बिखरा हुआ था। इसी दौरान उन्हें लाखों की चोरी का पता चला। जांच और पुलिस कार्रवाई चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिसमें चार संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा सकेगी। क्षेत्र में रोष और मांग हुड्डा सेक्टर को शहर का एक पॉश इलाका माना जाता है। इस पॉश इलाके में हुई लाखों की चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस के सामने अब चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की चुनौती है।

... और पढ़ें