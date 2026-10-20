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हांसी मंडी में धान खरीद में तेजी, 1509 किस्म का भाव 4000 रुपये पर स्थिर
हांसी की अनाज मंडी में धान की आवक लगातार बढ़ रही है, जिससे कुल आवक लगभग 55 हजार क्विंटल तक पहुंच गई है। सरकारी खरीद प्रक्रिया ने भी रफ्तार पकड़ी है और अब तक करीब 26 हजार क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। खरीदे गए धान में से 5500 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। हालांकि, किसान अभी भी फसल के उठान और भुगतान में और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।
धान की 1509 किस्म का भाव पिछले लगभग एक सप्ताह से 4000 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना हुआ है। व्यापारियों के अनुसार, इस सीजन में 1509 धान का अधिकतम भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा था, जिसके बाद इसमें गिरावट आई और अब भाव में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है।
मंडी में अपनी फसल लेकर आ रहे किसानों का कहना है कि धान की खरीद प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, खरीदे गए धान का उठान भी तेजी से किया जाए ताकि मंडी में जगह की कमी न हो और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। किसानों ने यह भी मांग की है कि खरीदे गए धान की राशि का भुगतान जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में किया जाए। उनका मानना है कि खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आने से उन्हें काफी राहत मिलेगी।
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