{"_id":"6abf7d3e37c06043990c4b9c","slug":"video-paddy-procurement-begins-in-hansi-mla-vinod-bhayana-targets-the-opposition-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में धान खरीद शुरू, विधायक विनोद भयाना ने विपक्ष पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी की अनाज मंडी में परमल धान की सरकारी खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है। इस अवसर पर हांसी के विधायक विनोद भयाना ने मंडी पहुंचकर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की डीएफएससी अनुराधा, मार्केट कमेटी के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। धान खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य विधायक विनोद भयाना ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां सरकार 24 की 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिलाना है। धान में नमी की जांच को लेकर विधायक ने बताया कि निर्धारित मानकों के अनुसार 17 प्रतिशत तक नमी स्वीकार्य है। उन्होंने स्वयं कई ढेरियों की जांच की, जिनमें एक में 16.1 प्रतिशत और दूसरी में 12.4 प्रतिशत नमी पाई गई। विधायक के अनुसार, मंडी में पहुंच रही फसल गुणवत्ता के लिहाज से मानकों के अनुरूप है और किसानों को निर्धारित कीमत मिलनी चाहिए। परमल धान की खरीद में आ रही परेशानियों के संबंध में विधायक ने बताया कि सरकार की 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' व्यवस्था के तहत किसान ने जिस फसल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की है, उसी के अनुसार खरीद की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी किसान को फसल बेचने में परेशानी आती है, तो मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर उसका समाधान करवाया जाएगा। विधायक ने कहा कि किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदने का प्रयास किया जाएगा। मंडी गेट पर वाहनों की फोटो और ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर विधायक ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी तरह की गड़बड़ी, फर्जीवाड़े या दूसरे राज्यों से आने वाली ऐसी फसल को रोकना है, जिसे MSP का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि MSP का लाभ वास्तविक किसान और हरियाणा की फसल को मिले। विपक्ष पर साधा निशाना दिल्ली में विपक्षी नेताओं द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट होने को लेकर विधायक विनोद भयाना ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा पारदर्शी तरीके से राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि जनता ने उन्हें लगातार समर्थन दिया है और भविष्य में भी जनता का समर्थन मिलने की बात कही। दिल्ली थप्पड़ कांड पर प्रतिक्रिया वहीं, दिल्ली में थप्पड़ कांड को लेकर विधायक विनोद भयाना ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कई बार व्यक्ति जोश में होश खो बैठता है और गलती हो जाती है। उनके अनुसार, जो कुछ हुआ, वह गलत था और संबंधित व्यक्ति ने स्वयं भी इस पर खेद जताया है।

... और पढ़ें