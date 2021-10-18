फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Textile hub, industrial zone, and cancer hospital should be set up in Agroha: Garg

अग्रोहा में टेक्सटाइल हब, इंडस्ट्रियल जोन और कैंसर अस्पताल बनाया जाए : गर्ग

Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Textile hub, industrial zone, and cancer hospital should be set up in Agroha: Garg
नारनौंद। वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की बैठक अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। एक प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक में गर्ग सरकार से अग्रोहा में टेक्सटाइल हब और इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल को मंजूरी देने तथा अग्रोहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की।
विज्ञापन

गर्ग ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समानता, सहयोग और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक ईंट, एक मुद्रा की परंपरा शुरू की थी। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने और व्यापार शुरू करने में सहायता मिलती थी। महाराजा अग्रसेन की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के संपन्न लोगों को गरीब परिवारों, जरूरतमंद विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।
विज्ञापन


बैठक में मनोनीत पार्षद राजबीर जैन, अनंत अग्रवाल, निरंजन गोयल, राहुल गर्ग, राकेश गर्ग, सुरेंद्र जिंदल, प्रकाश मित्तल, बजरंग लाल, राकेश मिगलानी, सुभाष जांगड़ा, मुकेश मदन और सुनील सहित वैश्य समाज के अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

43वां विशाल वार्षिक मेला 25 को
गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम के नेतृत्व में देश और प्रदेश के वैश्य समाज को और मजबूत व संगठित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्रोहा धाम में 25 अक्तूबर को 43वां विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालुओं और वैश्य समाज के लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed