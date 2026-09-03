{"_id":"6a997c9aa81297272b0a83f5","slug":"video-hansi-police-on-alert-in-hansi-for-krishna-janmashtami-7-checkpoints-set-up-in-the-city-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी: कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हांसी में पुलिस अलर्ट, शहर में लगाए 7 नाके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। शहर में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर प्रशासन भी पूरी तरह चौकन्ना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर शहर में 7 पुलिस नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा विशेष गश्त के लिए पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी। मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिरों में पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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