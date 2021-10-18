फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The Brahmin community will gather at Jantar Mantar to protest against UGC rules.

Hisar News: यूजीसी के नियम के विरोध में जंतर-मंतर पर जुटेगा ब्राह्मण समाज

Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
The Brahmin community will gather at Jantar Mantar to protest against UGC rules.
हिसार। जहाजपुल स्थित जिला ब्राह्मण धर्मशाला में रविवार को जिला ब्राह्मण सभा की कार्यकारिणी बैठक जिला प्रधान रत्तन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नियम और जातिगत आरक्षण प्रणाली को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसके विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। समाज ने सर्वसम्मति से इस नियम को काला कानून करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
विज्ञापन

जिला प्रधान रत्तन लाल शर्मा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में हिसार सहित पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो समाज में भारी रोष पैदा होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

बैठक में पूर्व मंत्री गीता भुक्कल की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी गहरा आक्रोश जताया गया। कार्यकारिणी ने भुक्कल की ओर विधानसभा में की गई टिप्पणी तुरंत वापस लेने और ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर प्रदेशभर में सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में उपप्रधान छाजुराम, कोषाध्यक्ष कुलभूषण, कार्यकारी महासचिव शिव शंकर, कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश पारीक, सज्जन शर्मा, रवि शर्मा, जगत शर्मा, पूर्व प्रधान राजकुमार भारद्वाज,पृथ्वी सिंह घिराइया सहित अन्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed