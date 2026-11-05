{"_id":"6aec4e776cc1a37db406a8ac","slug":"video-hansi-police-on-alert-for-diwali-officers-in-plain-clothes-to-be-deployed-in-markets-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर हांसी पुलिस अलर्ट, बाजारों में सिविल ड्रेस में तैनात होंगे पुलिसकर्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। दीपावली के त्योहार को लेकर हांसी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों में बढ़ती भीड़ और त्योहार पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हांसी के डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि त्योहार के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही राइडर, पीसीआर और पैदल गश्त के माध्यम से शहर में लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत हांसी में 7 स्थायी नाके और 10 अस्थायी नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर पुलिसकर्मियों द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी विनोद शंकर ने दीपावली पर पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर भी आमजन तथा पटाखा कारोबारियों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि पटाखों की खरीद-बिक्री और भंडारण करते समय निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें। अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि दीपावली खुशियों और आपसी भाईचारे का त्योहार है। सभी नागरिक जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें, जिससे स्वयं या दूसरों की जान-माल की सुरक्षा को खतरा हो। बाजारों में खरीदारी करते समय अपने सामान और वाहनों का ध्यान रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हांसी पुलिस ने आमजन को भरोसा दिलाया है कि दीपावली के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष निगरानी लगातार जारी रहेगी।

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