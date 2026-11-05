Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Hisar News ›   Hansi police on alert for Diwali; officers in plain clothes to be deployed in markets.

दीपावली पर हांसी पुलिस अलर्ट, बाजारों में सिविल ड्रेस में तैनात होंगे पुलिसकर्मी

Thu, 05 Nov 2026 03:07 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:07 PM IST
Hansi police on alert for Diwali; officers in plain clothes to be deployed in markets.
हांसी। दीपावली के त्योहार को लेकर हांसी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों में बढ़ती भीड़ और त्योहार पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हांसी के डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि त्योहार के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही राइडर, पीसीआर और पैदल गश्त के माध्यम से शहर में लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत हांसी में 7 स्थायी नाके और 10 अस्थायी नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर पुलिसकर्मियों द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी विनोद शंकर ने दीपावली पर पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर भी आमजन तथा पटाखा कारोबारियों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि पटाखों की खरीद-बिक्री और भंडारण करते समय निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें। अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि दीपावली खुशियों और आपसी भाईचारे का त्योहार है। सभी नागरिक जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें, जिससे स्वयं या दूसरों की जान-माल की सुरक्षा को खतरा हो। बाजारों में खरीदारी करते समय अपने सामान और वाहनों का ध्यान रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हांसी पुलिस ने आमजन को भरोसा दिलाया है कि दीपावली के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष निगरानी लगातार जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बस्ती: आग लगने से दो बीघा गन्ने की फसल जली

Two bighas of sugarcane crop were destroyed by fire.
Basti
05 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट

An appeal to maintain peace and order in the district during Dhanteras, Diwali, and Chhath Puja.
Siddharthnagar
05 Nov 2026

महराजगंज: सोनौली में पटाखों के अवैध भंडारण पर छापा, भारी मात्रा में पटाखे बरामद

Police raid in Sonauli large quantity of firecrackers seized
Maharajganj
05 Nov 2026

फिरोजपुर में दो खोया निर्माण यूनिटों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे

Food Safety Department raids two *khoya* (milk solids) production units in Ferozepur; samples collected and sent for testing.
Chandigarh-Punjab
05 Nov 2026

महराजगंज: बिना नोटिस रसोइयों को हटाने का आरोप

Allegations of removing cooks; demand for action
Maharajganj
05 Nov 2026
विज्ञापन

बस्ती: युवा उत्सव में दिखी प्रतिभा, लोकनृत्य और नुक्कड़ नाटक में टीमों ने मारी बाजी

Young people showcased their talent in folk dance, singing, street plays, and painting at the youth festival.
Basti
05 Nov 2026

कुशीनगर: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर 171 आपत्तियां दर्ज

171 objections raised regarding UP Board examination centers; District Magistrate hears concerns from schools
Kushinagar
05 Nov 2026
विज्ञापन

बस्ती: 26 नवंबर से होगा खेल संगम और मैराथन

A three-day inter-school sports competition will be held alongside the Basti Marathon.
Basti
05 Nov 2026

बस्ती: त्योहारों पर नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं

No new traditions are permitted during festivals; events must be conducted according to existing rules.
Sant Kabir Nagar
05 Nov 2026

संतकबीरनगर: बरदहिया से लापता दो मासूम बच्चियां दो घंटे में सकुशल बरामद

Two missing young girls recovered safely within two hours
Sant Kabir Nagar
05 Nov 2026

बस्ती: हर्रैया में इफको की कृषक गोष्ठी

Provided information on the scientific use of nano-fertilizers
Basti
05 Nov 2026

बस्ती: कुएं में गिरे सांड को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाला

Fire brigade safely rescues bull that fell into a well
Basti
05 Nov 2026

बस्ती: शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन

Teachers' protest over pending demands enters third day
Basti
05 Nov 2026

देवरिया: अधिवक्ता पर जानलेवा हमले में आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

Father and son arrested for attack on advocate steel vessel recovered
Deoria
05 Nov 2026

बस्ती: जिला महिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

Patients waited in line for treatment
Basti
05 Nov 2026

देवरिया: खेतों में सड़ रही धान की फसल, सर्वे न होने से किसानों में आक्रोश

Paddy crops that had fallen in the fields began to freeze, yet those responsible failed to arrive at the scene.
Deoria
05 Nov 2026

देवरिया: संपत्ति के बैनामे में 2.15 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क की कमी मिली

District Magistrate verified the stamp valuation of two properties being sold
Deoria
05 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: दीपावली की आहट से बाजारों में रौनक

Diwali approaches markets become more vibrant
Siddharthnagar
05 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: पत्नी के दोबारा प्रेमी संग जाने से आहत व्यक्ति ने फंदे से लटककर दी जान

Distraught over his wife returning to her lover, a husband took his own life by hanging.
Siddharthnagar
05 Nov 2026

देवरिया: अधिवक्ता पर हमले के विरोध में वकीलों ने घेरी कोतवाली

Hundreds of lawyers surrounded the Sadar Kotwali police station in protest against the assault on a fellow advocate.
Deoria
05 Nov 2026

रायपुर: डीएड अभ्यर्थियों ने अपने परिजनों के साथ किया मंत्री के बंगले का घेराव,बोले-मांगें पूरी करो तभी हटेंगे

डीएड अभ्यर्थियों ने अपने परिजनों के साथ किया शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव, देखें वीडियो
Chhattisgarh
05 Nov 2026

धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग, लिखा- 27 में कृष्ण आएंगे

hoarding was put up outside SP office in Lucknow which read Krishna will come in 27th
Lucknow
05 Nov 2026

बाराबंकी में पुलिस से मुठभेड़ में दो इनामिया बदमाश घायल, गिरफ्तार

Two wanted criminals injured in encounter with police in Barabanki arrested
Barabanki
05 Nov 2026

मोगा की आप विधायक के घर ईडी की रेड जारी

ED raid underway at the residence of AAP MLA from Moga
Chandigarh-Punjab
05 Nov 2026

दमोह: नाबालिग से दुराचार के आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मांग, हिंदू संगठनों ने निकाली रैली

Hindu Activists Submit Memorandum Demanding Action Against Accused
Damoh
05 Nov 2026

महाकालेश्वर भस्म आरती: एकादशी पर वैष्णव तिलक से सजे बाबा महाकाल, चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कर दिए दर्शन

Baba Mahakal Adorned With Vaishnav Tilak On Ekadashi, Bhasma Offered After Special Puja
Madhya Pradesh
05 Nov 2026

VIDEO: स्कूल में बच्चों ने बनाई झालर और दीये, स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए किया प्रेरित

There was a lot of enthusiasm among the children regarding the festival of Diwali on Wednesday in the primary school Bhartoli of Sakiat block area of Etah.
Etah
05 Nov 2026

VIDEO: रामलीला मैदान से आतिशबाजी की दुकानों के स्थानांतरण पर नाराजगी, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन

Discontent over the relocation of firecracker shops from Ramlila Maidan; shopkeepers stage a protest.
Mainpuri
05 Nov 2026

VIDEO: यातायात माह में पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया नियमों का पाठ

During 'Traffic Month', 1,789 motorists were issued challans; school buses were also inspected.
Mathura
05 Nov 2026

VIDEO: दिवाली पर सुरक्षा का पहरा, पुलिस ने बाजारों में चलाया जागरूकता अभियान

Security vigil for Diwali; police conduct awareness campaign in markets
Mathura
05 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed