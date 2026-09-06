हिसार की राजगुरु मार्केट में स्कूल ड्रेस की दुकान में लगी आग

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राजगुरु मार्केट में एक स्कूल ड्रेस की दुकान में दोपहर 12:00 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आज को बुझाना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे से दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने से दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

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