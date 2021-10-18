Hisar News: हड़ताल में शामिल फायर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:07 AM IST
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नारनौंद । अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग ने हड़ताल में शामिल होने और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर स्थानीय अग्निशमन केंद्र में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत कार्यरत फायर ऑपरेटर दीपक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। विभाग ने यह कार्रवाई 3 सितंबर को जारी आदेश के तहत की।
आदेश के अनुसार, दीपक 6 अगस्त से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित था तथा यूनियन की गतिविधियों में शामिल होकर हड़ताल पर रहा। उस पर अन्य कर्मचारियों को हड़ताल के लिए प्रेरित करने और विभागीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता और हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 2022 का उल्लंघन माना है। सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर आदेश की प्रति एचकेआरएनएल के प्रबंध निदेशक समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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आदेश के अनुसार, दीपक 6 अगस्त से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित था तथा यूनियन की गतिविधियों में शामिल होकर हड़ताल पर रहा। उस पर अन्य कर्मचारियों को हड़ताल के लिए प्रेरित करने और विभागीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता और हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 2022 का उल्लंघन माना है। सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर आदेश की प्रति एचकेआरएनएल के प्रबंध निदेशक समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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