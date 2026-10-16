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demand for an extortion payment of ₹5 crore was made to Hisar-based businessman Anand Goyal via a WhatsApp call, accompanied by threats if the amount was not paid; speaking at a press conference, Bajrang Das Garg stated...
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हिसार के व्यापारी आनंद गोयल से व्हाट्सएप कॉल पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, न देने पर दी धमकी; प्रेस वार्ता कर बजरंग दास गर्ग बोले..
हरियाणा के हिसार शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक प्रमुख व्यापारी से पांच करोड़ रुपये की भारी-भरकम रंगदारी मांगी है। पीड़ित व्यापारी आनंद गोयल, हरियाणा प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के रिश्तेदार हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद शहर के व्यापारिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
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