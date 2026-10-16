हांसी का बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर बदहाली का शिकार, बेसमेंट में पानी भरने से एक साल से बंद

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हांसी शहर में स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर, जो कभी विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का केंद्र हुआ करता था, इन दिनों बदहाली का शिकार है। पिछले करीब एक साल से यह सेंटर बेसमेंट में भूजल भरने की समस्या के कारण बंद पड़ा है। चार साल पहले बनी यह नई बिल्डिंग जर्जर हो रही है, जिससे सरकार और प्रशासन के विकास के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सेंटर की वर्तमान स्थिति पुरानी कचहरी चौक के पास फायर ब्रिगेड कार्यालय के नजदीक स्थित यह कम्युनिटी सेंटर, शादी समारोहों, लेडीज संगीत, जन्मदिन पार्टियों और अन्य आयोजनों के लिए शहरवासियों की पहली पसंद बन गया था। किफायती दरों और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। हालांकि, बेसमेंट में लगातार पानी भरने की समस्या के कारण सेंटर पर ताला लटका हुआ है। पानी निकालने के कई प्रयासों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिसके चलते सेंटर पूरी तरह से बंद है। सुविधाओं और लागत का विवरण बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर में लगभग एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़ा एयर कंडीशनर हॉल है। इसके अतिरिक्त, बेसमेंट हॉल, 10 वातानुकूलित और गीजर युक्त कमरे, और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तीन करोड़ रुपये की लागत से जुलाई 2022 में तत्कालीन निकाय मंत्री कमल गुप्ता और मौजूदा बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने इसका उद्घाटन किया था। शहरवासियों की परेशानी शादी समारोहों का सीजन शुरू होने के बावजूद सेंटर के बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं की देखरेख और समस्याओं के स्थायी समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहरवासी लोकेश टूटेजा ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर कम खर्च में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान करता था, और इसके बंद होने से लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने और सेंटर को दोबारा शुरू करवाने की मांग की है। प्रशासन का आश्वासन नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता करतार सिंह दलाल ने स्वीकार किया है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने का मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बेसमेंट से पानी निकलवाया जाएगा और समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि सेंटर को दोबारा शुरू किया जा सके और शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके।

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