हांसी में विश्वकर्मा दिवस पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन, 36 प्रकार के व्यंजनों से भगवान को लगाया गया भोग

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दीपावली के दो दिनों बाद विश्वकर्मा दिवस के पावन अवसर पर हांसी शहर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। शहर के श्याम बाबा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अन्नकूट महोत्सव और विशाल भंडारों का आयोजन किया गया। इस दौरान कढ़ी-चावल सहित 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर भगवान को भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं में अन्नकूट का महाप्रसाद वितरित किया गया। तैयारियाँ और श्रद्धालुओं की सहभागिता: भंडारे को लेकर मंदिरों में दीपावली की रात से ही सेवादार तैयारियों में जुट गए थे। सुबह होते ही मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति और संदेश: इस अवसर पर हांसी के भाजपा विधायक विनोद भयाना, उनके पुत्र साहिल भयाना, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राहुल मक्कड़ और प्रतीक गोयल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी धार्मिक आयोजनों में शिरकत की। उन्होंने श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अन्नकूट महोत्सव हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, सेवा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी है, जब हम मिल-जुलकर खुशियां बांटें और जरूरतमंदों की सेवा करें। अन्नकूट जैसे आयोजन समाज को एकता और समरसता का संदेश देते हैं।

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