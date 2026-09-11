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फतेहाबाद बार एसोसिएशन चुनाव में 145 वोटों से सुभाष जांगू बने प्रधान 629 अधिवक्ताओं ने किया मतदान, प्रेमपरमजीत कौर उपप्रधान और शाहनवाज सचिव चुने गए

Fri, 11 Sep 2026 08:07 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:07 PM IST
Subhash Jangu was elected President of the Fatehabad Bar Association by a margin of 145 votes, with 629 advocates casting their ballots; Premparamjit Kaur was elected Vice-President and Shahnawaz as Secretary.
फतेहाबाद। फतेहाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। बार लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। देर शाम परिणाम घोषित किए गए। कुल 682 मतदाताओं में से 629 ने मतदान किया। चुनाव अधिकारी संदीप टांटिया की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। प्रधान पद के लिए सुभाष जांगू, विकास कडवासरा और विनय शर्मा के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में सुभाष जांगू को 307 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर विनय शर्मा को 162 वोट मिले। सुभाष जांगू ने 145 वोटों के अंतर से प्रधान पद पर जीत दर्ज की। विकास कडवासरा को 151 वोट मिले। महिला आरक्षित उपप्रधान पद पर प्रेमपरमजीत कौर ने सुधा रानी को हराकर जीत हासिल की। सामान्य उपप्रधान पद पर संजय ने संजीव कुमार को हराया। सचिव पद पर शाहनवाज ने श्वेता रानी को हराकर जीत दर्ज की। वित्त सचिव पद पर जलेश ठक्कर ने राकेश लेगा को मात दी। सहसचिव महिला पद पर रोशनी देवी का चयन पहले ही हो चुका है।
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