अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू होने के आसार. किसानो की उमडी भीड़

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अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू होने के आसार. किसानो की उमडी भीड़
फतेहाबाद। शहर की पुरानी अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू होने के इंतजार में किसान पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। सोमवार से धान की खरीद शुरू होने की सूचना मिलते ही सुबह से ही मंडी में किसानों की ट्रैक्टर-ट्रालियों की लंबी कतारें लग गईं। किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुंचने लगे। सोमवार सुबह 11 बजे तक करीब 200 गेटपास जारी किए जा चुके थे।
किसानों का कहना है कि धान की खरीद शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कई दिनों से मंडी में फसल लेकर इंतजार कर रहे किसानों को खरीद शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। किसानों ने बताया कि धान की बिक्री होने के बाद वे अपने खेतों में लौट सकेंगे और पराली की गांठ बनाने का काम शुरू कर पाएंगे। इसके साथ ही आगामी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करने में भी आसानी होगी। किसानों ने प्रशासन से धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने की मांग की है।
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