फतेहाबाद में धान खरीद और उठान को लेकर व्यापार मंडल की बैठक

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शहर की पुरानी अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में धान की खरीद और उसके उठान को लेकर व्यापार मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापारियों को धान खरीद प्रक्रिया के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान, नवनियुक्त प्रधान रमेश तनेजा ने स्पष्ट किया कि जब तक खरीद एजेंसी द्वारा धान के उठान का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक धान की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। व्यापारियों ने अपनी चिंताओं को साझा किया और खरीद एजेंसी से स्पष्टता की मांग की ताकि सुचारू रूप से खरीद कार्य संपन्न हो सके।

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