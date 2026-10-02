Fatehabad News: इनेलो का चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर वोट काटने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 02 Oct 2026 10:42 PM IST
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फतेहाबाद। इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की। शुक्रवार को जाट धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में सुनैना ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं।
उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद सुनैना ने इनेलो पदाधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर धान खरीद की समस्याएं जानीं। उन्होंने दावा किया कि पोर्टल पर पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया में किसानों को परेशानी हो रही है।
धान में नमी की मात्रा के नाम पर भी खरीद एजेंसियां किसानों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त डॉ. विवेक भारती से बातचीत की। उपायुक्त ने जल्द खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया। सुनैना ने नूंह में हुई इनेलो की रैली को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की चर्चा चल पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने 2029 में इनेलो की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जिला प्रधान बिकर सिंह हड़ौली, भागीराम सोनी, रामस्वरूप दुग्गल, हरिसिंह डांगरा, लक्ष्मीनारायण, राजेश शर्मा और डॉ. नफे सिंह जाखड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद सुनैना ने इनेलो पदाधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर धान खरीद की समस्याएं जानीं। उन्होंने दावा किया कि पोर्टल पर पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया में किसानों को परेशानी हो रही है।
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धान में नमी की मात्रा के नाम पर भी खरीद एजेंसियां किसानों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त डॉ. विवेक भारती से बातचीत की। उपायुक्त ने जल्द खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया। सुनैना ने नूंह में हुई इनेलो की रैली को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की चर्चा चल पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने 2029 में इनेलो की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जिला प्रधान बिकर सिंह हड़ौली, भागीराम सोनी, रामस्वरूप दुग्गल, हरिसिंह डांगरा, लक्ष्मीनारायण, राजेश शर्मा और डॉ. नफे सिंह जाखड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।