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अतिथि अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चा हरियाणा प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों के पक्ष में दिए गए निर्णयों को लागू करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण धारसूल ने बताया कि प्रदेश के अतिथि अध्यापक पिछले लगभग 21 वर्षों से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कृष्ण धारसूल ने जानकारी देते हुए कहा कि फरवरी 2014 में भाजपा ने अपने आधिकारिक लेटरहेड पर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का लिखित आश्वासन दिया था। 2014 के विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी यही वादा दोहराया गया था। हालांकि, सरकार बनने के बाद 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2026 को और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25 मई 2026 को अतिथि अध्यापकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। इसके बावजूद, सरकार ने इन फैसलों को लागू करने के बजाय डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच से भी निर्णय आने के बाद शिक्षा विभाग ने स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दावों को खारिज कर दिया। मोर्चा की मांगें संघर्ष मोर्चा ने मांग की है कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार अतिथि अध्यापकों को तत्काल नियमित किया जाए। सरकार से अपने वादे को पूरा करने की अपेक्षा की गई है, ताकि हजारों अध्यापकों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके। इस संदर्भ में, ज्ञापन सौंपकर "तानाशाह दिवस" भी मनाया गया।

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