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श्री बालाजी हनुमान मंदिर अनाज मंडी में मंगलवार को कार्तिक पूर्णमासी पर सवामणि का भोग लगाया गया। अनाज मंडी के आढ़तियों की ओर से सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा बालाजी के समक्ष हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आढ़तियों ने कहा कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णमासी पर सवामणि का आयोजन किया जाता है। सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया।

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