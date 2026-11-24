{"_id":"6b0521c66beb6c02c201ed08","slug":"video-offered-sawamani-a-special-ritual-food-offering-at-the-balaji-temple-in-fatehabad-and-sought-blessings-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में बालाजी मंदिर में सवामणि का भोग लगाकर लिया आशीर्वाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फतेहाबाद में बालाजी मंदिर में सवामणि का भोग लगाकर लिया आशीर्वाद
श्री बालाजी हनुमान मंदिर अनाज मंडी में मंगलवार को कार्तिक पूर्णमासी पर सवामणि का भोग लगाया गया। अनाज मंडी के आढ़तियों की ओर से सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
श्रद्धालुओं ने बाबा बालाजी के समक्ष हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आढ़तियों ने कहा कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णमासी पर सवामणि का आयोजन किया जाता है। सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।