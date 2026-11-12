Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Financial aid of Rs 2.01 crore provided to 15 cow shelters; MLA Jarnail Singh distributed the cheques.

15 गोशालाओं को 2.01 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, विधायक जरनैल सिंह ने वितरित किए चेक

Thu, 12 Nov 2026 04:45 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Thu, 12 Nov 2026 04:45 PM IST
Financial aid of Rs 2.01 crore provided to 15 cow shelters; MLA Jarnail Singh distributed the cheques.
रतिया : गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से रतिया विधानसभा क्षेत्र की 15 गोशालाओं को 2 करोड़ 1 लाख 79 हजार 344 रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। गुरुवार को स्थानीय श्रीकृष्ण गोशाला में आयोजित कार्यक्रम में विधायक जरनैल सिंह ने विभिन्न गोशालाओं के प्रतिनिधियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ गोशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोशालाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता से गोवंश के पालन-पोषण और बेहतर व्यवस्थाएं करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रतिया क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए सरकार का निरंतर सहयोग मिल रहा है। इन गोशालाओं को मिली अनुदान राशि विधायक की ओर से वितरित राशि के तहत श्रीकृष्ण गोशाला रतिया को 45 लाख 80 हजार 990 रुपये, श्रीकृष्ण गोशाला भोडिया खेड़ा को 22 लाख 40 हजार 282 रुपये, श्री श्री 108 स्वामी महेश मुनि जी महाराज गोशाला ट्रस्ट शहीदांवाली को 15 लाख 65 हजार 990 रुपये, श्री गुरु नानक गोशाला ढाणी जाखन दादी को 14 लाख 95 हजार 912 रुपये, श्रीकृष्ण प्रणामी गोशाला महमड़ा को 11 लाख 92 हजार 978 रुपये और श्रीकृष्ण प्रणामी गोशाला नागपुर को 11 लाख 31 हजार 177 रुपये की राशि दी गई। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण गोशाला भिरड़ाना को 11 लाख 26 हजार 211 रुपये, श्रीकृष्ण प्रणामी गोशाला अयाल्की को 11 लाख 11 हजार 716 रुपये, श्रीकृष्ण कस्तूरी गोशाला समिति दौलतपुर को 8 लाख 90 हजार 595 रुपये, श्री महर्षि दयानंद गोशाला खैराती खेड़ा को 5 लाख 90 हजार 419 रुपये और श्री निराला बाबा गोशाला बबनपुर को 5 लाख 10 हजार 961 रुपये दिए गए। इसके अलावा गौ संवर्धन एवं कृषि विकास समिति रतिया को 4 लाख 89 हजार 441 रुपये, श्रीकृष्ण प्रणामी नंदीशाला ढिंगसरा को 4 लाख 88 हजार 337 रुपये, श्री राधा कृष्ण गोशाला सोसाइटी करनौली को 3 लाख 56 हजार 459 रुपये तथा श्री शिवभोले नंदीशाला रतिया को 3 लाख 40 हजार 787 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से गोशालाओं में रखे गए पशुओं के पालन-पोषण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके तहत प्रत्येक गाय के लिए प्रतिदिन 20 रुपये, नंदी के लिए 25 रुपये तथा बछड़ा या बछड़ी के लिए 10 रुपये की दर से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं, सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को गोशालाओं तक पहुंचाने के लिए प्रति पशु 600 से 800 रुपये तक का खर्च भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गोशालाओं को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। इससे गोशालाओं का बिजली खर्च कम होगा और उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विधायक ने आश्वासन दिया कि रतिया विधानसभा क्षेत्र में विकास और जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कार्यक्रम में श्रीकृष्ण गोशाला प्रबंधन कमेटी के प्रधान छिन्द्रपाल, महासचिव सुखविन्द्र, उपप्रधान गिरधारी लाल, कोषाध्यक्ष विजय सिंगला,उमाकांत, सोनू ग्रोवर, ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष केवल मेहता, नगर पालिका उपाध्यक्ष जोगिंदर नंदा पार्षद विजय गर्ग ,गौरव शर्मा ,अजय गुप्ता सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

फिरोजपुर की शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी की गौतम कैंटीन में मिलीं गंभीर खामियां, फूड सेफ्टी विभाग ने काटा चालान

Serious lapses found at the Gautam Canteen in Shaheed Bhagat Singh University, Ferozepur; Food Safety Department issues a challan.
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026

VIDEO: पिछले 5 दिनों से नहीं उठा कूड़ा, सड़क समेत नाला भी कूड़े से पटा

VIDEO: पिछले 5 दिनों से नहीं उठा कूड़ा, सड़क समेत नाला भी कूड़े से पटा
Lucknow
12 Nov 2026

कटनी: आहूजा लकड़ी टाल में लगी भीषण आग, 16 दमकल की गाड़ियों ने डाला पानी लेकिन हालात बेकाबू; जानें मामला

Massive fire breaks out at Ahuja timber yard; 22 fire tenders have already deployed water.
Katni
12 Nov 2026

फिरोजपुर में मंडियों में उठान में देरी से परेशान आढ़ती और मजदूर, चोरी का भी सता रहा डर

Commission agents and laborers in Ferozepur are troubled by delays in the lifting of produce from the *mandis* (market yards); they also fear the risk of theft.
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026

VIDEO: ट्रैफिक पुलिस के सामने ही डग्गामार बसें भर रहीं सवारियां... सरकारी बसें कर रहीं इंतजार

VIDEO: ट्रैफिक पुलिस के सामने ही डग्गामार बसें भर रहीं सवारियां... सरकारी बसें कर रहीं इंतजार
Lucknow
12 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: घाटमपुर नेयवेली पावर प्लांट में लगेगी 660 मेगावाट की चौथी यूनिट

Kanpur A fourth 660 MW unit to be set up at the Ghatampur Neyveli Power Plant
Kanpur
12 Nov 2026

गोंडा में डीजे में उतरा करंट, किशोर की मौत, आठ लोग झुलसे

DJ in Gonda electrocuted teenager dies, eight people injured
Gonda
12 Nov 2026
विज्ञापन

VIDEO: दीवाली के बाद फैला प्रदूषण... सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव

VIDEO: दीवाली के बाद फैला प्रदूषण... सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव
Lucknow
12 Nov 2026

फर्रुखाबाद: खाली जमीन पर शौचालय के पास पड़ा मिला बोरिंग मिस्त्री का शव

Farrukhabad Body of a borewell technician found on vacant land near a toilet
Farrukhabad
12 Nov 2026

अमृतसर में ‘हमारे बुजुर्ग हमारा मान’ कार्यक्रम के तहत लगाया मेडिकल कैंप

Medical camp organized in Amritsar under the ‘Our Elders, Our Pride’ (‘Hamare Bujurg Hamara Maan’) program
Amritsar
12 Nov 2026

श्रद्धालु परिवार ने गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब को भेंट किया कंप्यूटर ट्रैक्टर-ट्रॉली

A devotee family donated a computer and a tractor-trolley to Gurdwara Shaheedganj Sahib.
Amritsar
12 Nov 2026

फरीदाबाद: पुलिस मुठभेड़ में चोरी का आरोपी घायल, पैर में लगी गोली

Faridabad Theft suspect injured in police encounter
Faridabad
12 Nov 2026

अमृतसर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात

Two CRPF companies deployed in Amritsar to strengthen law and order
Amritsar
12 Nov 2026

रोहित हत्याकांड: बदायूं में 50 हजार का इनामी वारिस गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Rohit murder case accused arrested in encounter in budaun
Budaun
12 Nov 2026

डैनी बंडाला ने जंडियाला गुरु में खोला कांग्रेस का नया कार्यालय

Danny Bandala opened a new Congress office in Jandiala Guru.
Amritsar
12 Nov 2026

फरीदकोट में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर

Faridkot Congress gears up for assembly elections district president Babbu Brar claims victory  
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026

देवरिया: छठ पर्व को लेकर 50 से अधिक घाटों की सफाई शुरू

Cleaning of Chhath ghats complete; repair work underway
Deoria
12 Nov 2026

कुशीनगर: गोवर्धन पूजा पर महिलाओं ने की गोधन बाबा की पूजा

Govardhan Puja and Bhai Dooj celebrated with great enthusiasm in Kushinagar
Kushinagar
12 Nov 2026

छठ पर्व: सरयू नदी के थाना घाट पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

Preparations for the Chhath festival are in full swing along the banks of the Saryu; the municipal council is overseeing the cleaning of the ghats.
Deoria
12 Nov 2026

देवरिया: विधायक शलभ मणि ने अखिलेश को बताया 'चुनावी हिंदू', पीडीए पर उठाए सवाल

MLA Shalabh Mani labels Akhilesh an 'electoral Hindu', raises questions about PDA
Deoria
12 Nov 2026

देवरिया: मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

'Mission Shakti' campaign in Deoria; women informed about government schemes
Deoria
12 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: शहर में मां लक्ष्मी की भव्य प्रतिमाएं बनी आकर्षण का केंद्र

Prayers and rituals continued until late at night.
Siddharthnagar
12 Nov 2026

देवरिया: 24 युवाओं को मिला कनिष्ठ सहायक पद का नियुक्ति पत्र

24 youths received appointment letters for the post of Junior Assistant.
Deoria
12 Nov 2026

महराजगंज: गोरखपुर-नौतनवा ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

Young man dies after being struck by a train; police arrive at the scene
Maharajganj
12 Nov 2026

महराजगंज: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को विधायक ने बांटे डेमो चेक

MLA presents a demo check to beneficiaries of the Farmers' Accident Welfare Scheme
Maharajganj
12 Nov 2026

महराजगंज: 10.12 ग्राम स्मैक के साथ सिद्धार्थनगर का युवक गिरफ्तार

Youth from Siddharthnagar arrested with 10.12 grams of smack
Maharajganj
12 Nov 2026

संतकबीरनगर: क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण में देरी पर भड़के डिप्टी सीएम

Deputy CM expresses displeasure over delay in CCB construction, seeks an explanation
Sant Kabir Nagar
12 Nov 2026

संतकबीरनगर: गाजे-बाजे के साथ निकली गणेश-लक्ष्मी की विसर्जन शोभायात्रा

Idols of Lakshmi were immersed amidst music and fanfare.
Sant Kabir Nagar
12 Nov 2026

संतकबीरनगर: विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस

Sought information from district presidents regarding which candidate is strong.
Sant Kabir Nagar
12 Nov 2026

संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के दौरे को लेकर अलर्ट रही पुलिस

Police personnel were briefed regarding the Deputy CM's programme.
Sant Kabir Nagar
12 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed