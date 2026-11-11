Fatehabad News: विद्यार्थियों को यातायात और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया

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पुलिस टीम के एसआई राजेंद्र कुमार ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाना चाहिए। नाबालिगों को वाहन चलाने से बचना चाहिए। उन्होंने दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने, तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले हादसों के प्रति आगाह किया।विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने तथा यातायात संकेतों का पालन करने की सलाह दी। पुलिस टीम ने आपात स्थिति में मदद के लिए डायल 112 की जानकारी भी दी। साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान लिंक नहीं खोलने तथा ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने की सीख दी।सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने को कहा। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव बताए गए। उन्हें नशे से दूर रहने और मोबाइल व सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस टीम ने पढ़ाई के साथ खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने की सलाह भी दी।