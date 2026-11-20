{"_id":"6b0025dc416bf74105020c67","slug":"video-amrit-pharmacy-inaugurated-at-fatehabad-district-civil-hospital-patients-will-be-able-to-get-medicines-at-affordable-rates-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद जिला नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी का शुभारंभ, मरीजों को सस्ती दरों पर मिलेंगी दवाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नागरिक अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अस्पताल परिसर में तैयार अमृत फार्मेसी स्टोर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा, पूर्व विधायक दुड़ा राम, चेयरमैन बलदेव ग्रोहा और राजपाल बैनीवाल ने संयुक्त रूप से किया। अमृत फार्मेसी शुरू होने से अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रवीन जोड़ा ने कहा कि अब तक मरीजों की शिकायत रहती थी कि चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली सभी दवाएं अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। इसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती थीं। अब अमृत फार्मेसी के शुरू होने से मरीजों को अस्पताल परिसर में ही रियायती दरों पर दवाएं मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्व विधायक दुड़ा राम ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। अब अमृत फार्मेसी खुलने से विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ.बुधराम, एसमएओ डॉ.सुभाष, डॉ.गुंजन बंसल, डॉ.गिरीश, डॉ.रासिद, जिला मीडिया प्रभारी कंवल चौधरी समेत काफी लोग मौजूद थे।

... और पढ़ें