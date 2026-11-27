{"_id":"6b09208973156a246e0f821e","slug":"video-stray-animals-take-over-the-streets-of-charkhi-dadri-a-struggle-ensues-on-the-road-for-25-minutes-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी-दादरी की सड़कों पर बेसहारा पशुओं का कब्जा, 25 मिनट तक सड़क पर चलता रहा संघर्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बाजारों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक करीब 900 पशु झुंड बनाकर घूम रहे हैं। ये न केवल आवागमन में बाधा बन रहे हैं, बल्कि आपस में लड़कर राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। शुक्रवार को घिकाड़ा रोड पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां दो बेसहारा पशु सड़क के बीच करीब 25 मिनट तक आपस में उलझे रहे। इस दौरान दोनों पशुओं के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपने वाहन रोकने पड़े, जबकि पैदल राहगीर भी घटनास्थल से दूरी बनाकर खड़े रहे। पशुओं को अलग करने के लिए स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें सड़क से दूर किया जा सका, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। झुंड में घूमने वाले पशुओं के अचानक लड़ने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से नागरिकों में रोष है। लोगों ने नगर परिषद से बेसहारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित गोशालाओं में भिजवाने के लिए प्रभावी अभियान चलाने की मांग की है।

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