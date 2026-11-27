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चरखी-दादरी में दुकानों के बाहर कचरा डालने वालों पर नगर परिषद की नजर, डस्टबिन रखने के लिए चलाया जागरूकता अभियान
शहर के बाजारों में दुकानदारों की ओर से खुले में कचरा डालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। सफाई शाखा की टीम ने बाजारों में जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन रखने की अपील की। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी कर सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर निगरानी भी शुरू कर दी है।
अभियान के दौरान कर्मचारियों ने उन दुकानों के बाहर फैले कचरे की तस्वीरें खींचीं, जहां दुकानदारों ने कूड़ा डाल रखा था। टीम ने संबंधित दुकानदारों को समझाया कि वे कचरे को खुले में फेंकने के बजाय डस्टबिन में एकत्रित करें, ताकि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके अलावा बाजार में मुनादी करवाकर व्यापारियों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है।
नगर परिषद का उद्देश्य बाजारों में जगह-जगह लगने वाले कचरे के ढेरों पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना है। अभियान के माध्यम से दुकानदारों को यह भी बताया जा रहा है कि शहर को स्वच्छ रखने में उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
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