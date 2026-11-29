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मालगाड़ी की चपेट में आने से गांव घिकाड़ा निवासी 50 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करा कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। जांच अधिकारी एचसी अनीता ने बताया कि मृतक शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। इसके बाद वह रेलवे लाइन की तरफ कैसे पहुंचा, इस संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे जीआरपी चौकी में एक व्यक्ति के मालगाड़ी की चपेट में आने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जांच करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दादरी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मृतक की पहचान गांव घिकाड़ा निवासी 50 वर्षीय श्रमिक सतबीर के रूप में हुई। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे। रविवार को पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए मृतक के भाई जयसिंह और बेटे योगेंद्र के बयान दर्ज किए। परिजनों की ओर से किसी प्रकार की आशंका जाहिर नहीं किए जाने पर जीआरपी ने इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर रही है।

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