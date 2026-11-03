मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलीं फ्रीस्टाइल कुश्ती की भारत की पहली महिला विश्व चैंपियन मनीषा भनवाला

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फ्रीस्टाइल कुश्ती की भारत की पहली महिला विश्व चैंपियन मनीषा भनवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मनीषा भनवाला कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पहली महिला विश्व चैंपियन बनी हैं। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए मनीषा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मनीषा ने कहा कि ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण जीतना अगला लक्ष्य है। इस दाैरान सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा और खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे।

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