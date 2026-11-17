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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) से जुड़े मामलों को अब अधिकतम 30 दिन में निपटाना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत एसीपी के प्रत्येक मामले को एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से तय समयसीमा में आगे बढ़ाना और उसका निपटारा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एससीईआरटी निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को एसओपी का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।किस अधिकारी को कितने दिन मिलेंगेएसओपी के अनुसार एसीपी केस की प्रक्रिया संबंधित डीडीओ से शुरू होगी। डीडीओ को एचआरएमएस पोर्टल पर केस शुरू करके जिला शिक्षा कार्यालय के संबंधित क्लर्क को चार दिन में भेजना होगा। क्लर्क को दो दिन में जांच कर सहायक के पास भेजना होगा। सहायक के लिए तीन दिन निर्धारित किए गए हैं।इसके बाद उप अधीक्षक या अधीक्षक को दो दिन, सेक्शन अधिकारी या लेखा अधिकारी को दो दिन और डीईओ/डीईईओ को दो दिन में अपनी जांच पूरी कर मामला आगे भेजना होगा। जिला कार्यालय से केस मुख्यालय पहुंचने के बाद संबंधित सहायक को इसकी जांच और प्रक्रिया पूरी करने के लिए पांच दिन मिलेंगे। विभाग ने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक एसओपी पहुंचाने और इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।