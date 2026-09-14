{"_id":"6aa7bf8bc0b75ea333081f15","slug":"video-inld-targets-bjp-government-over-privatization-of-education-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिक्षा में निजीकरण पर इनेलो ने भाजपा सरकार को घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने भाजपा सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और शिक्षा का स्तर प्रभावित हो रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह ने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इसके साथ ही, स्कूलों के ढांचे में भी कोई सुधार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, सरकारी स्कूलों में प्रवेश कम होते जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती न होने से भी शिक्षा व्यवस्था में गंभीर परेशानी हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए नियमित भर्ती की जाए। पार्टी ने यह भी मांग की है कि कुल बजट का कम से कम 15 फीसदी शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किया जाए। देवीलाल जयंती समारोह की नई तारीख प्रोफेसर संपत सिंह ने चौधरी देवीलाल जयंती कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समारोह पहले 25 सितंबर को आयोजित होना था। अब इसे 27 सितंबर को मेवात में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

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