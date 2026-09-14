संजय भाटिया ने नेपाल आपदा पीड़ितों के साथ एकजुटता पर पानीपतवासियों का जताया आभार

नेपाल में आई आपदा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए पानीपत के लोगों का आभार जताया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय भाटिया तथा नेपाल प्रवासी संघ समिति के निर्मल प्रधान ने पानीपतवासियों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा होना मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचायक है। पानीपत के लोगों ने नेपाल के आपदा प्रभावित लोगों के लिए जिस तरह सहयोग और समर्थन की भावना दिखाई, वह सराहनीय है।