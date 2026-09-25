चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

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हरियाणा कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ सेक्टर 17 में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ कूच किया। प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

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