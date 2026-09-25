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हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन: चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर कूच, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

Fri, 25 Sep 2026 02:34 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 25 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि हाल के चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। पार्टी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। 

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Haryana Congress protest March towards Chief Electoral Officer office in Chandigarh water cannon
हरियाणा कांग्रेस पर वाटर कैनन का प्रयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा कांग्रेस ने शुक्रवार को वोट चोरी के मुद्दे पर चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

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यह प्रदर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ किया गया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदर्शनकारियों के साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी इस कूच में हिस्सा लिया। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल थे। कार्यकर्ता वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 

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