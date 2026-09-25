हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन: चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर कूच, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

हरियाणा कांग्रेस ने शुक्रवार को वोट चोरी के मुद्दे पर चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

यह प्रदर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ किया गया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदर्शनकारियों के साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी इस कूच में हिस्सा लिया। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल थे। कार्यकर्ता वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।