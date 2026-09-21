एशियन गेम्स 2026: जींद के हिमांशु ढिल्लों ने भारत को दिलाए दो रजत पदक, सीएम नायब सैनी ने दी बधाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 10:41 AM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 में हिमांशु ढिल्लों ने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम इवेंट में सटीक निशाना साधते हुए भारत को रजत पदक दिलाया।
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विस्तार
हरियाणा के जींद के अलेवा गांव के निवासी हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए दो रजत पदक जीते हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल टीम और निजी दोनों स्पर्धाओं में यह शानदार सफलता हासिल की। इस दोहरी उपलब्धि से पूरे देश में खुशी की लहर है और भारतीय खेल जगत में उनका नाम रोशन हुआ है।
हिमांशु ढिल्लों ने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने पहले 10 मीटर एयर राइफ़ल टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद, 10 मीटर एयर राइफ़ल निजी इवेंट में भी उन्होंने अपनी एकाग्रता और कौशल का परिचय देते हुए दूसरा रजत पदक जीता। उनकी इस दोहरी सफलता पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमांशु की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और यह जीत भारतीय खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।
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हिमांशु ढिल्लों ने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने पहले 10 मीटर एयर राइफ़ल टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद, 10 मीटर एयर राइफ़ल निजी इवेंट में भी उन्होंने अपनी एकाग्रता और कौशल का परिचय देते हुए दूसरा रजत पदक जीता। उनकी इस दोहरी सफलता पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमांशु की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और यह जीत भारतीय खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।
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