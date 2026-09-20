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हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल: 46 अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां मिली तैनाती?

Sun, 20 Sep 2026 04:14 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 20 Sep 2026 04:14 PM IST
सार

एचपीएस अधिकारियों में रमेश गुलिया को सहायक पुलिस आयुक्त, बहादुरगढ़, राजीव मिगलानी को पुलिस उपाधीक्षक, जींद, दिनेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, हांसी और नवीन संधू को सहायक पुलिस आयुक्त, झज्जर लगाया गया है।

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Transfer of 46 officers in the Haryana Police Department
हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए कई आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारियों के साथ 36 एचपीएस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कई अधिकारियों को रिक्त पदों पर लगाया गया है, जबकि कुछ तबादले एक अधिकारी के दूसरे पद पर जाने के कारण किए गए हैं। कुछ पुराने तबादला आदेश भी रद्द किए गए हैं।
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आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती
2014 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार को पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, पंचकूला लगाया गया है। उनके पास विशेष कार्य बल, पंचकूला तथा सामाजिक संपर्क एवं सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। परबिना पी. को पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, अंबाला छावनी लगाया गया है। उनके पास चौथी इंडिया रिजर्व बटालियन, मानेसर के कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। राजेश मोहन को पुलिस उपायुक्त, केंद्रीय फरीदाबाद, प्रतीक गहलोत को पुलिस उपायुक्त, मानेसर के साथ चौथी इंडिया रिजर्व बटालियन का अतिरिक्त प्रभार और आयुष यादव को पुलिस उपायुक्त, दक्षिण गुरुग्राम लगाया गया है। आयुष यादव के पास हरियाणा राज्य अपराध शाखा का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
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जयबीर सिंह को पुलिस उपायुक्त, अपराध, फरीदाबाद, नरिंदर सिंह को पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध शाखा, उषा देवी को राज्य अपराध शाखा की पुलिस अधीक्षक के साथ सामाजिक संपर्क का प्रभार, जितेंद्र गेहलावत को पुलिस उपायुक्त, गोहाना के साथ अपराध, सोनीपत का अतिरिक्त प्रभार और हितेश यादव को पुलिस उपायुक्त, बहादुरगढ़ लगाया गया है।
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36 एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले
एचपीएस अधिकारियों में रमेश गुलिया को सहायक पुलिस आयुक्त, बहादुरगढ़, राजीव मिगलानी को पुलिस उपाधीक्षक, जींद, दिनेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, हांसी और नवीन संधू को सहायक पुलिस आयुक्त, झज्जर लगाया गया है। गुलाब सिंह को पुलिस उपाधीक्षक, होमगार्ड, विपिन कादियान को पुलिस उपाधीक्षक, कमांडो, नेवल करनाल, विपिन कुमार अहलावत को पुलिस उपाधीक्षक, जींद, प्रदीप सिंह को पुलिस उपाधीक्षक, पानीपत, भरतेंद्र कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, पलवल और अनिल कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम लगाया गया है।

मनोज कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, पलवल, अभिलक्ष जोशी को पुलिस उपाधीक्षक, बराड़ा, विकास कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, प्रियंशु दीवान को सहायक पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद और विनोद कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगाया गया है।

सुरेंद्र सिंह श्योराण को पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वीरेंद्र शर्मा को पुलिस उपाधीक्षक, रोहतक, हरदीप सिंह को पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजपुर झिरका, अक्षय कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, हांसी के बाद फिरोजपुर झिरका लगाया गया है।

अमित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, यातायात राजमार्ग, करनाल, राज सिंह को पुलिस उपाधीक्षक, दूसरी इंडिया रिजर्व बटालियन, भोंडसी, अजीत सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त, पंचकूला और नायब सिंह को राज्य अपराध शाखा में पुलिस उपाधीक्षक लगाया गया है।

मीना कुमारी को पुलिस उपाधीक्षक, करनाल, ऋषिकांत को सहायक पुलिस आयुक्त, सोनीपत, महेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, पहली इंडिया रिजर्व बटालियन, भोंडसी, राजपाल को सहायक पुलिस आयुक्त, सोनीपत और राजेश कुमार लोहान को पुलिस उपाधीक्षक, रोहतक लगाया गया है। नरेंद्र कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, हांसी, सुरेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, दूसरी इंडिया रिजर्व बटालियन, भोंडसी, गुरविंदर सिंह को सीआईडी में पुलिस उपाधीक्षक, सुरेंद्र कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त, झज्जर, मलकीत सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त, राय (सोनीपत) और अनिल कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, सीआईडी लगाया गया है।

तीन पुराने तबादले आदेश रद्द
सरकार ने कनवलजीत सिंह, वीरेंद्र शर्मा और अक्षय कुमार से संबंधित 10 जुलाई 2026 के पुराने तबादला आदेशों को भी रद्द कर दिया है। अक्षय कुमार को नूंह से हांसी और फिर फिरोजपुर झिरका तैनात किया गया है। दोनों आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग सुधीर राजपाल ने जारी किए हैं।
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