{"_id":"6a9bd53855bdf553cb068351","slug":"monsoon-becomes-active-again-in-haryana-heavy-rain-alert-till-september-5-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 5 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा में कमजोर पड़ चुका मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन वीरवार को उत्तरी और मध्य जिलों में रुक-रुक कर बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में, विशेषकर उत्तरी जिलों में, मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार, 2 सितंबर से सक्रिय हुए मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य से अगले 10 से 12 दिनों के भीतर मानसून की विदाई के आसार भी बन रहे हैं।

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