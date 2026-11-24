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सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शोक प्रस्तावों के साथ शुरू होगी। इसके बाद सुबह 11:15 बजे सदन की कार्यवाही सवा घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस दौरान विधानसभा भवन के बाहर सेरेमोनियल गेट के पास संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें संविधान बनने की ऐतिहासिक यात्रा, संविधान निर्माताओं के योगदान और संविधान में दिए गए मूल्यों पर आधारित डॉक्यूमेंटरी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम से पहले सभी गणमान्य व्यक्ति विधानसभा पुस्तकालय के सामने स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा और संविधान की प्रति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों को संविधान की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां भी भेंट करेंगे।

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चंडीगढ़। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र देश का संविधान बनाने वाले महापुरुषों और उनके योगदान को समर्पित रहेगा। सदन में संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। यहां जारी बयान में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में स्थापित भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।