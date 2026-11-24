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नशा, गैंगस्टरवाद को खत्म करने और किसानों, महिलाओं व गरीबों के हित में करेगा कामअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को पंजाब के हित में अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल दो राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं बल्कि दिलों का जुड़ाव और स्वभाविक साझेदारी है। इससे पंजाब को विकास की नई दिशा मिलेगी और लोगों के सम्मान की रक्षा होगी।मंगलवार को गुरुग्राम में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य पंजाब को मजबूत बनाना और वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और अकाली दल के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के समय से चली आ रही यह साझेदारी अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों दल मिलकर पंजाब से नशे और गैंगस्टरवाद को खत्म करने, किसानों को सम्मान देने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने पंजाब के लोगों से भी प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर हरियाणा, पंजाब और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने सेवा, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था। उनके विचार आज भी समाज को एकता और सद्भाव के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं।