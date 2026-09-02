फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The Assembly session has been reduced to a 'tear pockets and elbow-jab' affair: Abhay.

विधानसभा सत्र जेब फाड़ो और कोहनी मारो सत्र बनकर रह गया : अभय

Wed, 02 Sep 2026 05:53 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:53 PM IST
विज्ञापन
फोटो -
विज्ञापन


- कहा- इनेलो के दोनों विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर शिकायत करूंगा


अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को कहा कि विधानसभा का तीन दिन का मानसून सत्र जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बजाय जेब फाड़ो और कोहनी मारो सत्र बनकर रह गया। भाजपा और कांग्रेस आपस में बहस करतीं रहीं और जरूरी मुद्दे सदन में नहीं उठाए गए। चाैटाला ने कहा कि वह इनेलो के दोनों विधायकों के साथ जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर शिकायत करेंगे कि ऐसे सत्र का क्या फायदा जिसमें जनहित की बातें ना रखी जा सके।
उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री व राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सवाल करेंगे कि अगर कोई चर्चा ही नहीं होनी थी तो सत्र क्यों बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को बोलने के लिए केवल दो-दो मिनट दिए गए। इनेलो ने 12 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था से जुड़ा केवल एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सरकार से शिक्षकों की कमी और जर्जर स्कूलों के कारण एक लाख बच्चों के पढ़ाई छोड़ने व बढ़ते नशे पर भी जवाब मांगा लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। प्रदेश में सफाईकर्मी 29 दिन से हड़ताल पर हैं। उनकी मांगें सुनने के बजाय लाठीचार्ज किया जा रहा है।
विज्ञापन


चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर 27 सितंबर को मेवात में रैली होगी। वहीं इनेलो की छात्र इकाई आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी विधायक अर्जुन चाैटाला ने चंडीगढ़ के कॉलेजों के छात्रसंघ चुनावों में जीते संगठन के छात्र नेताओं को बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed