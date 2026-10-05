{"_id":"6ac38456b1547abed50f5930","slug":"haryana-shines-in-asian-games-wins-32-medals-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"एशियाई खेलों में हरियाणा का डंका, जीते 32 पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेलों की दुनिया में हरियाणा की धाक एक बार फिर देखने को मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब एशियन गेम्स में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, तीरंदाजी और अन्य खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारतीय पदक अभियान में अहम योगदान दिया। खास बात यह रही कि प्रदेश की बेटियों ने भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं।एशियन गेम्स में एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी धाक दिखाई है। जापान के आइची-नागोया में हुए खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत की पदक तालिका में बड़ा योगदान दिया—कुल 32 पदक, जिनमें 14 गोल्ड शामिल हैं।



... और पढ़ें