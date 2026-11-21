हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से डिप्टी रेंजर (13/2024), फॉरेस्टर (02/2026) और फॉरेस्ट गार्ड (04/2026) पदों के लिए शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) 23 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका केंद्र करनाल में आउटर रिंग रोड पर गांव दादूपुर खुर्द में विवान होटल के नजदीक, एनएच-44 पर बनाया गया है।आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि कीl

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