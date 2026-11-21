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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से राज्यस्तरीय अंतरमहाविद्यालय बैडमिंटन और हैंडबॉल प्रतियोगिताएं करनाल में आयोजित कराई जाएगी। इनमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमें हिस्सा लेंगी। राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल को प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।बैडमिंटन प्रतियोगिता 27 से 29 नवंबर तक होगी। इसके बाद 28 से 30 नवंबर तक हैंडबॉल के मुकाबले कराए जाएंगे। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों और उनसे संबद्ध कॉलेजों की टीमें इनमें भाग ले सकेंगी। इच्छुक टीमों को 25 नवंबर शाम चार बजे तक अपनी एंट्री भेजनी होगी। बैडमिंटन के लिए gcwkarnalsportsgmail.com और हैंडबॉल के लिए gowkarnalsportsgmail.com पर विवरण भेजना होगा। टीम प्रभारियों को निर्धारित गूगल फॉर्म में भी खिलाड़ियों की जानकारी भरनी होगी। प्रत्येक टीम को पंजीकरण के समय 1500 रुपये शुल्क देना होगा।प्रतिभागियों को पात्रता प्रमाणपत्र, खेल पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति और संस्थान का मूल पहचान पत्र साथ लाना होगा। महिला टीमों के साथ महिला मैनेजर या कोच होना अनिवार्य है। खिलाड़ियों और टीम प्रभारियों का आने-जाने का खर्च संबंधित कॉलेज उठाएगा जबकि ठहरने और भोजन की व्यवस्था आयोजक कॉलेज करेगा।