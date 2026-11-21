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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हजारों अतिथि अध्यापक 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही मॉक विधानसभा में पारित प्रस्ताव लेकर अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचेगा और इसे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सौंपेगा।राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के आह्वान पर लघु सचिवालय में चल रहा धरना शनिवार को 153वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान करनाल जिले के अतिथि अध्यापकों ने 24 घंटे के लिए धरने की कमान संभाली। अध्यापक नेताओं जरनैल सिंह, सुरेंद्र सिंह और रामेश्वर दास फौजी ने आरोप लगाया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नियमितीकरण संबंधी आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग ने अतिथि अध्यापकों के खिलाफ गलत स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए हैं। उनका कहना है कि 16 और 18 जून 2014 की तीन साल की नियमितीकरण नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके आधार पर उन्हें अपात्र ठहराया जा सके।अध्यापक नेताओं ने दावा किया कि अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति हरियाणा सरकार की ओर से गठित कमेटियों की सिफारिश पर मेरिट के आधार पर हुई थी। कॉलेज कैडर के अतिथि प्राध्यापकों को इसी नीति के तहत नियमित किया जा चुका है। उन्होंने सरकार से अदालत के आदेशों के अनुसार नियमितीकरण की मांग उठाई।