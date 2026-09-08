भिवानी जिले के सांगा गांव के सरकारी स्कूल के गेट पर दिया विद्यार्थियों ने धरना

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गांव सांगा के सरकारी स्कूल में तीन साल से लंबित पड़ी साइंस लैब के कार्य को पूरा कराने की मांग को लेकर गेट पर विद्यार्थियों ने धरना दे दिया। धरना पर सीजेपी कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ बैठे। सीजेपी के सुधीर सांगवान व लोकेश भिवानी ने कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय बनी है, लेकिन शिक्षा विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अधिकांश स्कूलों के भवन जर्जरहाल है, जहां बच्चों की जान जोखिम में है वहीं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी लैब की सुविधा तक नहीं है, कैसे भविष्य के वैज्ञानिक तैयार होंगे। सीजेपी ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर उनकी हालत को दर्शाने व सुधार कराने का अभियान चलाया हुआ है।

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